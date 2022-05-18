В Прикамье незаконно оказывали услуги по уходу за пожилыми людьми
Верещагино, Пермский край, 18 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Верещагинском районе Пермского края выявили незаконную деятельность по оказанию социальных услуг престарелым гражданам. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
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Суд
По данным ведомства, услуги в стационарной форме в деревне Каменка и посёлке Зюкайка оказывала женщина, не зарегистрированная ни как юрлицо, ни как индивидуальный предприниматель. Качество оказываемой помощи и условия проживания не соответствовало требованиям законодательства, а также пожарной безопасности.
Прокурор в судебном порядке потребовал признать деятельность незаконной и запретить её. Требования удовлетворены.