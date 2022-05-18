Южно-Сахалинск, 18 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. На Сахалине в посёлке Шахтёрск с 15 мая в систему водоснабжения продолжает поступать вода, пригодная только для технических нужд — после паводка водохранилище так и не очистили полностью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

hildgrim Грязная вода из-под крана

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Ежесуточно на станции водоочистки три раза промывают фильтрующие элементы. Также увеличили количество коагулянта. Это позволило снизить мутность воды с 26 до 7,8 единицы. На водохранилище для ускорения его очистки полностью спустили воду. Осветление воды наблюдается и в подпитывающем ручье Токариной.

Для Шахтёрска во Владивостоке закупили дополнительно две тонны коагулянта, который обещают доставить на водохранилище на следующей неделе.

Специалисты прорабатывают меры, чтобы обеспечить безаварийное водоснабжение населения в следующие паводковые периоды.

Населению продолжают подвозить воду. Детские сады не принимают воспитанников.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в посёлке Шахтерск из-за выпадения большого количества осадков и активного таяния снега резко ухудшилось качество воды в водохранилище. В сеть для населения подаётся техническая вода. Из-за этого 16 мая детские сады посёлка перестали принимать детей.