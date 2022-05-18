Душанбе, , 09:06 — REGNUM Правоохранители Таджикистана начали антитеррористическую операцию на востоке страны в Горно-Бадахшанской автономной области против организованной преступной группы, которая перекрыла автомобильную дорогу Душанбе — Кульма. Об этом 18 мая сообщает пресс-центр МВД республики.

Таджикистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что, по данным правоохранительных органов, членами организованной преступной группы 17 мая была незаконно перекрыта международная, расположенная на линии государственной границы автотрасса Душанбе — Кульма в Рушанском районе ГБАО для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.

«В этой связи в целях обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств по международной автомобильной дороге «Душанбе — Кульма» на участке дороги в Рушанском районе правоохранительными органами страны начата антитеррористическая операция», — говорится в сообщении.

Также указывается, что члены названной преступной группы при поддержке международных террористических организаций получили из-за рубежа оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наемников для того, чтобы осуществлять теракты и другие провокации против основ конституционного строя Таджикистана.

«В деятельности организованных преступных групп в Рушанском районе, созданных и финансируемых международными террористическими организациями, имеют место признаки преступлений террористического характера», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в ходе вооруженного нападения на управление МВД Таджикистана в Горно-Бадахшанской автономной области получили ранения трое правоохранителей и погиб один из нападавших.