Душанбе, 18 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Правоохранители Таджикистана начали антитеррористическую операцию на востоке страны в Горно-Бадахшанской автономной области против организованной преступной группы, которая перекрыла автомобильную дорогу Душанбе — Кульма. Об этом 18 мая сообщает пресс-центр МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

Отмечается, что, по данным правоохранительных органов, членами организованной преступной группы 17 мая была незаконно перекрыта международная, расположенная на линии государственной границы автотрасса Душанбе — Кульма в Рушанском районе ГБАО для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.

«В этой связи в целях обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств по международной автомобильной дороге «Душанбе — Кульма» на участке дороги в Рушанском районе правоохранительными органами страны начата антитеррористическая операция», — говорится в сообщении.

Также указывается, что члены названной преступной группы при поддержке международных террористических организаций получили из-за рубежа оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наемников для того, чтобы осуществлять теракты и другие провокации против основ конституционного строя Таджикистана.

«В деятельности организованных преступных групп в Рушанском районе, созданных и финансируемых международными террористическими организациями, имеют место признаки преступлений террористического характера», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в ходе вооруженного нападения на управление МВД Таджикистана в Горно-Бадахшанской автономной области получили ранения трое правоохранителей и погиб один из нападавших.