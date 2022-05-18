Кемерово, , 09:05 — REGNUM В Кемеровской области 17 мая зарегистрировано десять термоточек, ликвидировано три лесных пожара в Беловском и Чебулинском лесничествах. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента лесного комплекса.

Пожар в Кузбассе Департамент лесного комплекса Кемеровской области

Общая площадь, пройденная огнём, составила пять гектаров.

Всего с начала года в лесах региона потушено 96 пожаров на общей площади 892,4 га. Все они ликвидированы в течение суток после обнаружения.

«На тушении лесных пожаров задействованы 40 лесопожарных бригад, в составе которых 419 лесных пожарных, более 200 единиц спецтехники и 500 единиц лесопожарного оборудования», — отметили в ведомстве.