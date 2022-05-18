Уфа, , 09:09 — REGNUM Развивать сотрудничество в нефтегазовой отрасли и научно-образовательной сфере намерено руководство Башкирии и Ирана. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что Иран посетила делегация из Башкирии. Ее возглавил полномочный представитель Башкирии при президенте России — заместитель премьер-министра правительства Башкирии Сергей Греков.

«Важный акцент сделан на переговорах компаний нефтегазового сектора — Иран один из мировых лидеров по запасам природного газа и сырой нефти. Подписан протокол с крупным нефтегазовым холдингом Ирана Tappico о намерениях по развитию сотрудничества в нефтегазовой отрасли и научно-образовательной сфере. Повышение квалификации преподавателей, студентов Нефтяного технологического Университета Ирана будет организовано на базе УГНТУ», — приводит пресс-служба слова Грекова.

Он также сообщил, что иранские коллеги предложили создать общую базу промышленных предприятий, была достигнута договоренность подготовить варианты по созданию совместных компаний.

«По итогам встреч с послом и торговым представителем России в Иран пришли к общему мнению о целесообразности открытия представительства Башкирии в Иране при торгредстве России», — сообщил полномочный представитель Башкирии при президенте России. Иранская сторона заинтересовалась поставками сырья, в том числе по сверхсплавам для лопастей турбин и в сфере инженерно-технического сотрудничества нефтяной отрасли.

«Поступило предложение о реализации нового проекта станции нефтепереработки, в которые входят 55 проектов правительства Ирана по переработке в нефтехимии», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены развивать сотрудничества с Узбекистаном.