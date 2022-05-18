Москва, , 09:02 — REGNUM На рынке труда в Москве сохраняется стабильность. Чаще всего работодатели ищут сотрудников для работы в сфере торговли, сервиса, транспорта и логистики, сообщается на портале мэра столицы.

Безработный News.at

По данным на конец апреля, в столице насчитывалось свыше 320 тысяч свободных вакансий, их количество почти в 10 раз превышало число официально зарегистрированных безработных.

Почти 20% от общего числа вакансий предлагается в оптовой и розничной торговле, более 14% — в сервисном обслуживании, 13% — в сфере транспорта и логистики. Также востребованы вакансии агентств недвижимости, образовательных учреждений и городских экстренных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве уровень безработицы, по данным на декабрь 2021 года, остается таким же, как и до апреля 2020 года, — 0,52%.

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