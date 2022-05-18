Пекин, 18 мая, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Жители Китая больше всего симпатизируют России в сравнении с другими странами мира. Об этом свидетельствует новый опрос среди 3 тыс. респондентов из материковой части Китая, проведённый Центральноевропейским институтом азиатских исследований, сообщает гонконгское интернет-издание Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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Согласно опросу, за последние три года отношение к России улучшалось настолько, что теперь китайские граждане «относятся к ней лучше всех прочих стран». Всего в опросе их было указано 25.

При этом наиболее негативно китайскими респондентами были восприняты США.

«Почти 80% испытывали положительные чувства к России, в то время как менее трети испытывали аналогичное отношение к США. Четыре пятых сообщили, что их мнение о России улучшилось за последние три года», — говорится в статье.

Как отметили респонденты, их мнение о России улучшилось благодаря доверию к российским властям. Они указывали, что у президента России Владимира Путина есть «сила воли и мужество». Кроме того, по их словам, они чувствуют, что между Москвой и Пекином существует «братская любовь». Также жители КНР считают, что «враг нашего врага — наш друг».

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Индия была второй после США, отношение к которой китайские граждане оценили наиболее негативно. За ней следовала Япония.