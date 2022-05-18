Москва, , 09:01 — REGNUM Российский пловец, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов планирует завершить спортивную карьеру после Игр 2024 года. Об этом он рассказал во время марафона «Новые горизонты».

Евгений Рылов Minsport.gov.ru

«Думаю, после следующей Олимпиады буду заканчивать. Кому-то кажется, что в 28 лет это делать рано, но дистанции уже даются тяжелее», — сказал Рылов.

Он добавил, что его цель — стать самым быстрым в мире — пока не достигнута.

В 2021 году Рылов выиграл две золотые медали, а также одно серебро и одну бронзу на Олимпиаде в Токио. Он дважды становился чемпионом мира, три раза — победителем мирового первенства на короткой воде.

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