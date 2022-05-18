Иркутск, 18 мая, 2022, 09:00 — ИА Регнум. За 50 лет наблюдений за климатом на Байкале (начиная с 1971 года) ученые пришли к выводу: климат главного колодца планеты становится теплее и суше, сообщает Байкальский заповедник.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

«Заметное потепление на южном побережье Байкала началось с 1986 года. С этого момента по настоящее время средние за пятилетия среднегодовые температуры воздуха, рассчитанные за фенологический год, приобрели достаточно высокие положительные значения (0,26–0,8 °С), в отличие от пятилетий за период 1971–1985 гг., когда они изменялись в пределах от — 0,28 до — 0,54°С. Средняя по пятилетиям за фенологический год максимальная сумма осадков (989,8 мм) фиксировалась в 1971–1975 гг., а минимальная сумма (820,7 мм) — в 1976–1980 гг.», — рассказала старший научный сотрудник заповедника Ольга Ермакова.

По ее словам, изменение климата оказывает существенное влияние на сроки наступления биотических фенологических явлений. Например, в течение 1972–2020 гг. в сроках прилёта белой трясогузки в Южное Прибайкалье произошли заметные сдвиги. К концу периода наблюдений прилёт птиц фиксировался несколько раньше, чем в его начале.

И это определяется климатическим фактором. Выявлено, что дата её прилёта напрямую связана с датой относительно регулярного перехода максимальной температуры воздуха выше 0 °С. Кроме того, интересна и обнаруженная тесная связь между датой прилёта белой трясогузки и датой вскрытия рек. Видимо, в народе эту птицу не зря величают ледоломкой.

Развитие растений также определяется климатическими условиями. Например, даты зацветания купальницы и тысячелистника показывают чёткую тенденцию к более раннему началу этой фазы. Цветение у купальницы начнётся не раньше, чем среднесуточная температура воздуха установится на уровне 5°С. Тысячелистник не зацветёт, пока среднесуточная температура воздуха не достигнет 10 °С. К настоящему времени раньше происходят переходы среднесуточных температур воздуха (5, 10°С) и, согласно этому, раньше зацветают и растения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля учёные Лимнологического института СО РАН известили об установке на Байкале нового оборудования, это термокоса для отслеживания вертикального распределения температуры воды в Байкале в режиме реального времени.

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