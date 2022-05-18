Донецк, , 08:57 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли из артиллерии населенный пункт Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Озеряновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:40 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункты было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на фоне специальное военной операции депутат Госдумы Михаил Шеремет («Единая Россия») предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России.