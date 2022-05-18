Высокогорский район, Татария, , 08:57 — REGNUM В Татарии о нарушении жилищных прав пожаловалась многодетная мать. После проверки обращения семье предоставили благоустроенное жилое помещение, сообщает региональная прокуратура.

Ключи от нового жилья moritz320

Установлено, что в Высокогорском районе многоквартирный дом, в котором проживала заявительница с семьей, признали аварийным и включили в программу по переселению граждан. Позднее в результате пожара дом был полностью уничтожен огнем. По договору с муниципалитетом жилье в аварийном доме перешло в собственность многодетной семьи.

Прокуратура через суд добилась признания недействительности договора на передачу помещения в аварийном доме и восстановления жилищных прав многодетной семьи.

По договору социального найма семье предоставлено благоустроенное жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии сирота с 2015 года ожидает предоставления жилого помещения.

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