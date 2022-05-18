Анадырь, , 08:55 — REGNUM Сводное экологическое подразделение Восточного военного округа (ВВО) продолжит на острове Врангеля работу по очистке территорий в районе бывшего аэродрома «Звёздный» в бухте Сомнительная. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Работы на острове Врангеля в этом году предполагается возобновить в середине июля. Подразделение, численность которого составит более 45 человек, обустроит лагерь для проживания и займётся подготовкой к вывозу порядка 215 тонн металлолома.

пресс-служба ВВО «Вывоз металлолома с острова запланирован судном сторонней организации или силами ТОФ (Тихоокеанского флота) в этом году».

В 2023 году экологические подразделения ВВО на острове Врангеля будут заниматься очисткой территорий на мысе Гавайи.

По данным военного ведомства, всего с 2015 года по лето 2022 года с острова Врангеля было подготовлено и вывезено около 2,2 тыс. тонн лома цветных и чёрных металлов.

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