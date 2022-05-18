Стокгольм, 18 мая, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Подполковник вооруженных сил Норвегии Асле Странд прибыл в Швецию, став первым офицером НАТО, который будет работать на территории королевства. Об этом сообщило на своем сайте шведское министерство обороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В ведомстве отметили, что в ближайшем будущем в штаб-квартире Североатлантического альянса в Швеции начнут службу офицеры связи из нескольких государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая король Швеции Карл XVI Густав назвал «историческим» решение страны стать членом НАТО.

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