Пермь, , 08:53 — REGNUM Минпромторг России отстранил от исполнения обязанностей гендиректора Пермского порохового завода Олега Миргородского. Об этом сообщает издание »Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Отставка Andreas Kontokanis

Решение принято после отзыва у Миргородского формы допуска, составляющей государственную тайну. Глава завода является фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе, информируют СМИ.

В настоящее время Олег Миргородский находится в СИЗО Новосибирска. Срок содержания под стражей продлён до 29 июня.

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