Пермь, 18 мая 2022, 08:53 — REGNUM Минпромторг России отстранил от исполнения обязанностей гендиректора Пермского порохового завода Олега Миргородского. Об этом сообщает издание »Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Отставка
Отставка
Andreas Kontokanis

Решение принято после отзыва у Миргородского формы допуска, составляющей государственную тайну. Глава завода является фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе, информируют СМИ.

В настоящее время Олег Миргородский находится в СИЗО Новосибирска. Срок содержания под стражей продлён до 29 июня.

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