Пермь, 18 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Минпромторг России отстранил от исполнения обязанностей гендиректора Пермского порохового завода Олега Миргородского. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

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Решение принято после отзыва у Миргородского формы допуска, составляющей государственную тайну. Глава завода является фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе, информируют СМИ.

В настоящее время Олег Миргородский находится в СИЗО Новосибирска. Срок содержания под стражей продлён до 29 июня.