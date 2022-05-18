Грозный, , 08:53 — REGNUM В Грозном прошла встреча главы Чечни Рамзана Кадырова и главы Татарии Рустама Минниханова, в ходе которой стороны подписали план мероприятий в рамках договора о сотрудничестве на 2022–2024 годы. Согласно плану республики будут строить свои взаимоотношения в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах в ближайшие два года, сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Сотрудничество

От также отметил, что Соглашение о сотрудничестве между Чечней и Татарией имеет особое значение для него и всей республики. Оно было подписано со стороны Чечни его отцом Ахматом-Хаджи Кадыровым в 2002 году.

«Очень символично, что начало развитию братских и деловых отношений между Татарстаном и Чеченской Республикой дали 18 декабря 2002 года глава администрации ЧР Ахмат-Хаджи Кадыров и председатель правительства РТ Рустам Минниханов, скрепив документ своими подписями», — написал Кадыров.

В рамках рабочей поездки Рустама Минниханова в Чечню глава республики вручил своему коллеге из Татарии медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики». А тот в свою очередь наградил Рамзана Кадырова медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».