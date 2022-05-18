Сеул, 18 мая, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 2,8%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института развития (KDI).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По сравнению с ноябрьским прогнозом, показатель сократился на 0,2%.

Межу тем инфляция, как ожидается, составит 4,2% из-за роста цен на энергоносители и продукты питания.

Темпы экономического роста Южной Кореи в 2023 году составят 2,3%, а инфляция — 2,2%.

Ожидается, что экспорт по итогам текущего года вырастет на 5,1%, поскольку внешний спрос, вероятно, снизится на фоне глобальной экономической неопределенности. Частные расход, напротив, увеличатся на 3,7%, а инвестиции в производственные мощности сократятся на 4%.

«Ожидается, что потребительские расходы станут основной движущей силой экономики Южной Кореи в будущем, поскольку темпы роста экспорта, вероятно, замедлятся», — сообщили эксперты KDI.