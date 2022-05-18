Махачкала, 18 мая 2022, 08:52 — REGNUM Несколько боевиков ликвидированы в городе Махачкала в ходе контртеррористической операции (КТО). Об этом 18 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Режим КТО действует с 2:45 18 мая на территории Ленинского района Махачкалы. Об этом проинформировали в управлении ФСБ по Республике Дагестан. При этом о причинах решения о введении правового режима и подробностей операции в управлении не раскрыли.
По данным источника ТАСС, в ходе КТО в Махачкале были ликвидированы несколько боевиков.