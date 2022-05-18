Бухарест, 18 мая 2022, 08:52 — REGNUM Командующий тактической группой передового присутствия Североатлантического альянса в Румынии полковник Венсан Менге рассказал о местонахождении боевой группы НАТО на территории государства.
По его словам, боевая группа состоит из военных Франции и Бельгии. Он добавил, что альянс начинает «увеличивать мощность».
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 мая, министры иностранных дел Швеции и Финляндии подписали официальные прошения о вступления в НАТО.
Читайте также: Заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО передадут Столтенбергу