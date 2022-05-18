Бухарест, 18 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Командующий тактической группой передового присутствия Североатлантического альянса в Румынии полковник Венсан Менге рассказал о местонахождении боевой группы НАТО на территории государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, боевая группа состоит из военных Франции и Бельгии. Он добавил, что альянс начинает «увеличивать мощность».

«В настоящее время мы активны и начинаем наращивать мощь. Большая часть батальона находится в Констанце, на базе Михаил Когэлничану, (затем) мы переместимся в Чинку. Мы оставим войска и на базе Михаил Когэлничану, но я сказал бы, что центр тяжести будет в Чинку», — сказал полковник на пресс-конференции, добавив, что «силы НАТО будут здесь в течение четырех-пяти лет».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 мая, министры иностранных дел Швеции и Финляндии подписали официальные прошения о вступления в НАТО.

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