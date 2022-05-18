Москва, , 08:52 — REGNUM На фоне специальное военной операции депутат Госдумы Михаил Шеремет («Единая Россия») предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России.

Знамя Победы

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«Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом», — цитирует Шеремета РИА Новости.

Парламентарий отметил, что именно под этим флагом сражались деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня российская армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, федеральный конституционный законопроект о признании флага СССР флагом Российской Федерации внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

Кроме того, парламентарии «Единой России» во главе с Андреем Турчаком внесли в Госдуму законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы.

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