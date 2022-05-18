Кызыл, 18 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. На территории Тувы до 21 мая сохранится пожароопасная погода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.

ГУ МЧС по Туве «Берегите лес от огня»

Так, в пяти муниципалитетах республики — Бай-Тайгинском, Пий-Хемском, Кызылском и Эрзинском районах, а также в Кызыле ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости. Ещё в четырёх районах сохранится высокая пожароопасность.

«Главное управление МЧС России по Республике Тыва обращается к жителям республики соблюдать требования запрета на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств», — призвали в ведомстве, напомнив о действии особого противопожарного режима.