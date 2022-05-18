Анкара, 18 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В течение ближайших дней может пройти встреча представителей ООН, России, Турции и Украины в рамках контактной группы по гуманитарным вопросам. Об этом 18 мая рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит телеканал TRT.

Αλέξης Τσίπρας Мевлют Чавушоглу

«Мы планируем встречу на техническом уровне в ближайшие дни», — сказал глава МИД Турции. При этом он не уточил место проведения такой встречи.

Кроме того, Чавушоглу напомнил, идея создания такой группы была предложена генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Как передавало ИА REGNUM, ранее автор издания Politico высказал мнение, что заявления Запада о поддержке Украины и симпатии к этой стране не говорят о том, что интересы западных стран и Киева совпадают.