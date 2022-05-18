Элиста, , 08:49 — REGNUM Сегодня, 18 мая, в Калмыкии приспустят флаги и отменят массовые культурно-развлекательные мероприятия и передачи. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.

Траур blickpixel

День траура объявлен в связи с церемонией прощения с автором гимна Калмыкии, Героем Калмыкии Аркадием Манджиевым. Композитор ушёл из жизни после продолжительной болезни.

«Мы провожаем в последний путь славного сына нашего народа — прекрасного человека и знаменитого композитора Аркадия Наминовича Манджиева. Его не стало после продолжительной болезни. Он был солнцем калмыцкого искусства — ярким, неповторимым, очень талантливым», - написал Хасиков в своём телеграм-канале.

Глава Калмыкии выразил соболезнования родным и близким композитора.

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