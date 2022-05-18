Усть-Илимск, Иркутская область, 18 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Усть-Илимская межрайонная прокуратура (Иркутская область) известила о проведении проверки по факту ДТП в Усть-Илимске, где погибли два человека и ещё пятеро — пострадали, в том числе, 9-летний ребенок.

ДТП

По предварительным данным, трагедия произошла утром, 18 мая, на улице Усть-Илимское Шоссе. Две женщины, пассажирки одной из автомашин, погибли на месте. Причины произошедшего устанавливаются. На место выехал межрайонный прокурор и его заместитель. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.

По данным ГУ МВД по региону, автомобиль Mercedes, двигавшийся по Усть-Илимскому шоссе, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota, а затем столкнулся с Honda. По словам очевидцев, в результате удара ребенка вкинуло из автомобиля, его нашли в лесу.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницу также были доставлены водитель и пассажир автомобиля Mercedes.

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