Тюмень, 18 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Тюменской области в десятку самых выгодных предложений по работе возглавила вакансия ведущего менеджера по продажам с зарплатой от 500 тыс. до 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба рекрутингового агентства hh.ru.

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Менеджеру придётся продавать виртуальные города в онлайн-игре. От кандидата на вакансию с зарплатой в 3 млн рублей требуется наличие связей в предпринимательской среде и пунктуальность.

Далее по нисходящей по доходности оказалась вакансия специалиста по аренде с зарплатой от 400 тыс. рублей в месяц. На третьем месте вакансия руководителя направления разработки с зарплатой от 355 тыс. до 520 тыс. рублей. В десятку вошли врач стоматолог — ортопед с зарплатой от 250 тыс. до 450 тыс. рублей, ведущий Python-developer — от 220 тыс. — 340 тыс. рублей, руководитель интернет-магазина - от 230 тыс. рублей и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодня порядка 38 тюменских предприятий заявили о готовности трудоустроить беженцев из республик Донбасса и с Украины. Всего в базе Центра занятости Тюменской области заявлено более 24 тысяч вакансий.