Донецк, 18 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования подвергли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу с применением артиллерии. Об этом 18 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Александровки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:00 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункту было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщила, что украинские боевики в ходе военных действий вынуждены были отступить со своих позиций в районе Васильевской насосной станции.