Лос-Анджелес, США, 18 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Disney Plus и Marvel выложили в Сеть первый полноценный трейлер будущего сериала «Женщина-Халк». Ролик был опубликован 18 мая на портале Screen Rant.

Marvel Studios Marvel

Сюжет сериала расскажет о приключениях адвоката Дженнифер Уолтерс, которая специализируется на делах, связанных с супергероями. Главную роль в этом шоу исполнит Татьяна Маслани, в ролике зрителям также показали Брюса Беннера в образе Халка, которого в картинах Marvel играет Марк Руффало.

Напомним, первый эпизод сериала Disney Plus выложит на своём сайте 17 августа 2022 года. В качестве шоураннера (главного продюсера) сериала выступает сценарист и продюсер Джессика Гао, приложившая руку к созданию сериалов «Рик и Морти», «Корпорация», «Кремниевая долина» и мультфильма «Рога и копыта».