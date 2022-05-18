Москва, 18 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Москве начнет работу «Фабрика дизайна». Проект направлен на разработку решений по импортозамещению, на сохранение и создание рабочих мест в сфере дизайна, сообщается на портале мэра столицы.

Cap.ru Дизайн-проект

Участие в «Фабрике дизайна» могут принять российские компании, предлагающие технические задания на разработку промышленного дизайна импортозамещающей продукции — это бытовая техника, спортитовары, мебель, аксессуары, а также дизайнеры с готовыми решениями.

Прием технических заданий от компаний-заказчиков начнется 25 мая и продлится до 21 июня включительно. Проект «Фабрика дизайна» будет включать пять этапов.

Как сообщало ИА REGNUM, для поддержки экономики Москвы особое внимание будет уделено вопросам импортозамещения, заявлял мэр столицы Сергей Собянин.

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