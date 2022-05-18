Женева, Швейцария, , 08:42 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к КНДР с просьбой предоставить сведения о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекции в республике, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 17 мая в ходе брифинга.

Тедрос Аданом Гебрейесус Who.int

Кроме того, по его словам, организация предложила Северной Корее помощь в виде поставок тестов, лекарств и вакцин от COVID-19. Гебрейесус также добавил, что у ВОЗ есть опасения по поводу распространения коронавируса в КНДР, жители которой не имеют прививок от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая южнокорейское правительство официально предложило Северной Корее помощь в борьбе с распространением коронавируса. В Пхеньяне отказались от инициативы Сеула.

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