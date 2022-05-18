Топки, Кемеровская область, , 08:41 — REGNUM В окрестностях села Зарубино Топкинского района Кемеровской области высадили миллионное дерево Сада Памяти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента лесного комплекса.

«Сад Памяти» в Кузбассе Департамент лесного комплекса Кемеровской области

Дерево стало частью геоглифа в виде буквы «Z». Всего для обозначения этой буквы в Саду было высажено 1 тыс. сосен.

«Деревья (трехлетние сеянцы сосны) высотой 30-40 см выращены на питомнике Кемеровского лесхоза. Размер надписи 70 на 70 метров. Буква заняла площадь около гектара», — отметили в ведомстве.

По словам зампреда правительства Кузбасса Дениса Ильина, деревья здесь высаживают уже третий год подряд. Организаторы намерены таким образом увековечить память о каждом из 27 миллионов погибших в боях Великой Отечественной войны.