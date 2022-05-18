Пономарёвский район, Оренбургская область, 18 мая, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершилась проверка по факту разгерметизации нефтетрубопровода на территории Пономарёвского района. Об её итогах сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

По данным надзорного ведомства, нефтетрубопровод принадлежит частной нефтяной компании и расположен на участке Ефремово-Зыковского сельсовета. В результате ЧП на сельхозугодьях произошёл разлив нефтепродуктов. Собственник трубопровода самовольно снял плодородный слой земли на земельном участке площадью около 100 квадратных метров.

Из-за незаконных действий причинен вред окружающей среде на сумму более 143 тыс. рублей. Прокурор через суд потребовал возмещения экологического ущерба. В ходе судебного разбирательства нефтяной компанией причиненный вред возмещен добровольно.