Уфа, 18 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Построить ткацкую фабрику по производству узбекских ковров могут в Башкирии. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба главы региона.

Martijnmunnek Туркменские ковры

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17 мая глава Башкирии Радий Хабиров в ходе визита в Узбекистан побывал на крупнейшем в стране предприятии по производству ковров. Хабиров ознакомился с ассортиментом продукции фабрики: коврами и другими покрытиями.

Глава Башкирии высоко оценил компетенции этого предприятия. Он пригласил руководителей завода посетить индустриальные площадки Башкирии и обсудить возможности локализации коврового производства.

«У нас в Башкирии пока нет подобного завода. Но с учётом активного жилищного строительства потребность в ковровой продукции высока. Мы можем предложить сырьё, инфраструктуру и оборудование, а также финансовые меры поддержки для развития производства ковров и искусственных материалов, а также открыть для узбекских партнёров хороший рынок сбыта», — приводит пресс-служба слова Хабиров.

Он отметил, что запуск такого завода может стать хорошим стимулом для башкирской лёгкой промышленности и позволит создать новые рабочие места.