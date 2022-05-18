Вашингтон, 18 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Министерство юстиции США подало в суд на миллиардера и «короля казино» Стива Винна, бывшего генерального директора Wynn Resorts, с требованием принудить его зарегистрироваться в качестве агента Китая, сообщает 18 мая Reuters. Его обвиняют в том, что он лоббировал интересы Пекина в 2017 году в период нахождения у власти президента США Дональда Трампа.

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Адвокаты Винна отвергли обвинения, заявив, что он никогда не действовал в качестве агента китайского правительства и «не был обязан регистрироваться в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов».

По крайней мере с июня по август 2017 года Винн связывался с Трампом и членами его администрации, чтобы передать просьбу китайцев к Трампу об аннулировании визы китайского бизнесмена, искавшего убежища в Соединенных Штатах, поясняет ведомство.

В гражданском иске министерства утверждается, что в 2018 и 2021 годах и в апреле 2022 года оно рекомендовало Винну зарегистрироваться в качестве агента Китая в соответствии с законом, но он отказался это сделать. Винн ушел с поста генерального директора Wynn Resorts в начале 2018 года.

«Когда иностранное правительство использует американца в качестве своего агента, чтобы влиять на политические решения в США, закон дает американскому народу право знать об этом», — сказал помощник генерального прокурора отдела национальной безопасности министерства Мэтью Дж. Олсен.