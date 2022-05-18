Майами, США, , 08:41 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Бостон Селтикс» в первом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:107.

Джимми Батлер Twitter.comchicagobulls

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер, на счету которого 41 очко. В составе «Бостона» форвард Джейсон Тейтум набрал 29 очков.

Таким образом, «Майами» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч пройдёт 20 мая.

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