Майами, США, 18 мая, 2022, 08:41 — ИА Регнум. «Майами Хит» одержал победу над «Бостон Селтикс» в первом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:107.

Twitter.comchicagobulls Джимми Батлер

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер, на счету которого 41 очко. В составе «Бостона» форвард Джейсон Тейтум набрал 29 очков.

Таким образом, «Майами» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч пройдёт 20 мая.