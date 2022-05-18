Нижний Тагил, Свердловская область, 18 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области перед судом предстанет местный житель. Мужчину обвиняют в убийстве знакомого, сообщил журналистам старший помощник регионального СКР Александр Шульга.

publicdomainpictures.net Убийство

Инцидент произошёл в феврале 2022 года. Уралец находился в гостях у знакомого. Мужчина был нетрезв. Между свердловчанами возник конфликт, из-за чего один из них вооружился ножом и нанес оппоненту удар в область груди. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, причиной конфликта стало оскорбление жены обвиняемого. При этом мужчину уже судили за преступления имущественного характера.

Уголовное дело рассмотрит Тагилстроевский районный суд города Нижнего Тагила. Свердловчанину грозит до 15 лет лишения свободы.