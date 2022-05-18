Москва, 18 мая, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Росси за сутки 16 мая ликвидировали 86 природных пожаров на площади 10,2 тыс. га, сообщили в Авиалесоохране.

yarregion.ru Лесной пожар

«За прошедшие сутки 16.05.2022 в России ликвидировано 86 лесных пожаров на площади 10 217 га», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на территории страны действует 90 лесных пожаров на площади 35 130 га.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами ликвидировали на территории России 84 лесных пожара на общей площади 13 135 га.