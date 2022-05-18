Джакарта, 18 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Известный индонезийский проповедник Устаз Абдул Сомад ответил правительству Сингапура, которое запретило ему въезд в страну, призвав последователей не совершать покупки в Сингапуре, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Проповедник объяснил, что сначала он намеревался посетить Сингапур, чтобы помочь экономическому росту страны. Однако был депортирован миграционной службой Сингапура.

Устаз Абдул Сомад приехал в Сингапур в отпуск, чтобы посетить различные туристические достопримечательности и сделать покупки.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии через посольство в Сингапуре обратилось к местным властям с просьбой объяснить причины отказа во въезде индонезийскому исламскому проповеднику Устазу Абдуле Сомаду.