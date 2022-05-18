Индонезийский проповедник призвал не совершать покупки в Сингапуре
Джакарта, 18 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Известный индонезийский проповедник Устаз Абдул Сомад ответил правительству Сингапура, которое запретило ему въезд в страну, призвав последователей не совершать покупки в Сингапуре, сообщает CNN Indonesia.
Проповедник объяснил, что сначала он намеревался посетить Сингапур, чтобы помочь экономическому росту страны. Однако был депортирован миграционной службой Сингапура.
Устаз Абдул Сомад приехал в Сингапур в отпуск, чтобы посетить различные туристические достопримечательности и сделать покупки.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии через посольство в Сингапуре обратилось к местным властям с просьбой объяснить причины отказа во въезде индонезийскому исламскому проповеднику Устазу Абдуле Сомаду.