УФСБ: в районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции
Махачкала, 18 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции (КТО) введён в Ленинском районе Махачкалы. Об этом 18 мая сообщает управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Дагестану.
Иван Шилов ИА REGNUM
ФСБ
В управлении рассказали, что принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 2:45 18 мая. Режим КТО действует на территории Ленинского района Махачкалы.
Причины принятого решения в заявлении не уточняются.