Махачкала, 18 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции (КТО) введён в Ленинском районе Махачкалы. Об этом 18 мая сообщает управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Дагестану.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В управлении рассказали, что принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 2:45 18 мая. Режим КТО действует на территории Ленинского района Махачкалы.

Причины принятого решения в заявлении не уточняются.