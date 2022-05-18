Вашингтон, 18 мая, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Заявления Запада о поддержке Украины и симпатии к этой стране не говорят о том, что и интересы западных стран и Киева совпадают. Нынешний конфликт был частично спровоцирован серией ложных, но соблазнительных заверений Вашингтона в адрес Киева, которые создавали впечатление совпадения интересов. Такое мнение высказывается в статье в издании Politico.

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Авторы статьи — профессор Бирмингемского университета Патрик Портер, директор по политическим вопросам аналитического центра США Defense Priorities Бенджамин Фридман и старший научный сотрудник Института Катона Джастин Логан — считают, что заявления государств о полной поддержке Украины дают ей «ложные надежды» и влекут за собой серьёзные последствия.

«Утверждения о том, что США и их союзники по НАТО должны хотеть именно того, что делает Украина — понятная, но опасная политика. Такие утверждения чреваты не только тем, что могут втянуть нас в ядерную войну. Они создают опасность того, что дадут Украине ложную надежду и затянут урегулирование кризиса. Нашу естественную симпатию к Украине не следует путать с полным совпадением интересов», — пишет издание.

Эксперты полагают, что эскалация конфликта отвечает интересам Украины, при этом страны НАТО, опасающиеся России, не разделяют позицию Киева.

Поэтому на Западе возник раскол между делами и словами. Заявления о соответствии интересов способны подпитывать «мечты украинцев о полной победе» и их излишние ожидания.

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«Если Киев считает, что поддержка Запада бесконечна или, вероятно, станет более прямой, он может в конечном итоге отказаться от соглашения, которое ему предлагали, и пострадать из-за этого, когда поддержки, на которую он рассчитывал, не будет», — отметили специалисты.

Авторы статьи указывают, что «фатальный флирт» Запада с Украиной заключался в обещании «железной» поддержки, намёках на возможное членство в НАТО, которые оказались пустыми, и установление партнёрства в области безопасности, подкреплённого увеличением материальной и военной помощи, которая не была гарантирована.

«Всё это привело Украину в уязвимое состояние неопределённости — без защиты в виде реальных обязательств Запада», — отмечается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, американский конгрессмен от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин возмутилась предложением направить в помощь Украине $40 млрд. Грин выступила против 15 из 16 инициатив, направленных на поддержку Киева, так как считает, что нужно заниматься внутренними проблемами США. Она заявила, что Конгресс США намерен направить $40 млрд другой стране, когда самим американцам не хватает детского питания.