Москва, 18 мая, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Москве начала работу волонтерская акция «Время Добра». Об этом 18 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Admobninsk.ru 20 саженцев молодых дубов в рамках акции «Посади свое дерево Победы!» было высажено у мемориала «Вечный огонь»

Мероприятие пройдет в период с 18 по 27 мая. В нем смогут принять участие все желающие. Запланировано в общей сложности свыше 40 событий.

«В программу войдет больше 40 событий. Каждый найдет доброе дело, которое будет ему по душе: посадить дерево, выйти на субботник, поддержать нуждающихся и помочь приютам для животных. Главная цель — показать, что волонтерство не только приносит пользу, но и дарит положительные эмоции», — сказала Сергунина.