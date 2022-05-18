Нанкин, Китай, 18 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В провинции Цзянсу на востоке Китая зарегистрировано 6903 вида животных и растений, при этом 857 видов оказались новыми по сравнению с 2021 годом, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Нанкин, Цзянсу

По данным Департамента экологии и охраны окружающей среды провинции Цзянсу, среди вновь зарегистрированных видов более 60% составляют водные организмы.

В 2017 году Цзянсу начала предварительное расследование в области биоразнообразия в целях улучшения защиты биоразнообразия. В ходе исследования были обновлены данные о редких и исчезающих видах.

Департамент также построил 20 станций наблюдения за биоразнообразием в провинции и создал сеть наблюдения за биоразнообразием.