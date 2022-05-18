Чита, 18 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Забайкальские фермерские хозяйства приступили к весенней посевной кампании. Как сообщает 17 мая телеграм-канал правительства региона, одно из таких — крестьянско-фермерское хозяйство семьи Посёлкиных близ села Новоберёзовское. Им санкции ни по чём. Помимо зерновых, они занимаются животноводством: разводят лошадей, а такжекоров особой породы — казахская белоголовая.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Урожай зерновых

Кстати, кормовую базу тоже выращивают сами, заготавливают мясо, молотят муку и делают свою выпечку.

Как сообщало ИА REGNUM, аграриям Забайкальского края на проведение посевной кампании направили субсидии на общую сумму 127 миллионов рублей. Средства предназначены 140 хозяйствам на приобретение семян, минеральных удобрений, запасных частей к технике и горюче-смазочных материалов.

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