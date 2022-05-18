Донецк, 18 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Киевские боевики в ходе военных действий вынуждены были отступить со своих позиций в районе Васильевской насосной станции. Об этом 18 мая сообщает Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«Украинские боевики выбиты со своих позиций на авдеевском направлении и вынуждены отступить за трассу Донецк-Красноармейск», — говорится в сообщении.

Также указывается, что бойцы НМ ДНР продолжают усиливать давление на вооруженные украинские формирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что взвод российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» задействован в специальной операции России на Украине