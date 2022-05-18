Махачкала, 18 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО) на части территории Махачкалы. Он действует с 02:45 18 мая в Ленинском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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С какой целью введен специальный режим в столице республики, не сообщается, уточнили лишь, что он введен руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета.

Ранее режим КТО вводился в Дагестане при проведении оперативных мероприятий по выявлению и ликвидации лиц, причастных к террористической деятельности. Последний раз такие действия проводились в сентябре 2021 года в Буйнакском районе.