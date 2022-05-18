Севастополь, 18 мая 2022, 09:00 — REGNUM Новым флагманом Черноморского флота России может стать ракетный фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11 356. Об этом сообщил 18 мая источник, близкий к силовым структурам Крыма.
Черноморский флот остался без флагмана после гибели в апреле крейсера «Москва». Как сообщало Минобороны России, крейсер, повреждённый взрывом и пожаром на борту, затонул в шторм во время буксировки в порт.
«После гибели «Москвы» новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11 356. Пока выбор сделан в пользу «Адмирала Макарова», — рассказал ТАСС источник.
Агентство не располагает официальной информацией об этом.
Как сообщало ИА REGNUM, «Адмирал Макаров» — третий фрегат морской зоны проекта 11 356, названный именем российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Макарова. Фрегат передали флоту в декабре 2017 года.
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