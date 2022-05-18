Хайкоу, Китай, 18 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Более 81 млн местных и зарубежных туристов посетили тропическую островную провинцию Хайнань на юге Китая в 2021 году, что эквивалентно 97,5% от общего числа посещений в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

Хайнань

Общий доход Хайнаня от туризма за этот период составил около 138,4 млрд юаней (около $20,4 млрд), что на 30,9% больше, чем в 2019 году, сообщило правительство провинции на пресс-конференции. Оффшорные магазины беспошлинной торговли внесли большой вклад в это дело. С 2019 по 2021 год общий объем продаж беспошлинных покупок на Хайнане составил более 100 млрд юаней.

По данным правительства провинции, к концу 2021 года в провинции было открыто 10 оффшорных магазинов беспошлинной торговли и представлено более 1400 международных потребительских брендов. Китай стремится превратить Хайнань в международный центр туризма и потребления к 2025 году, а к 2035 году — в всемирно известное направление туризма и потребления.