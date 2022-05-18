Тюмень, 18 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Тюменский нефтегазовый форум с 2022 года станет ежегодным и будет называться «промышленно-энергетическим форумом TNF». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на портале правовой информации.

Admtyumen.ru Тюменский нефтегазовый форум — 2020

Михаил Мишустин распорядился образовать организационный комитет по подготовке и проведению форума и утвердить его состав. Финансирование мероприятий по подготовке и проведению форума будет осуществляться за счёт внебюджетных источников.

Напомним, Тюменский нефтегазовый форум ежегодно проходит в сентябре в Тюмени.